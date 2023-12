MAXI TOMBOLATA, DOLCI DELLA TRADIZIONE E ALLEGRIA A LUCO DEI MARSI

Piccoli premi, sorprese, cartelle e tombolini, fragranti dolci della tradizione preparati dalle abili mani delle “Femmene de ‘na ‘ota”, brindisi e allegria: tutto pronto a Luco dei Marsi per la maxi tombolata, aperta a tutti, in programma per domani, martedì 19 dicembre, dalle 15, nelle sale dell’ex municipio. L’evento, annoverato nella rassegna natalizia a tema: “Natale sotto l’Albero”, è organizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco cittadina e il Gruppo Alpini luchese. Nella cucina sociale, da poco completamente ristrutturata e attrezzata, la nutrita squadra delle “Femmene de ‘na ‘ota” preparerà i classici “Frittejji” di ceci e di patate, secondo rodate ricette, personalizzate unicamente con le piccole varianti concesse all’estro personale ma rigorosamente aderenti alla preparazione tradizionale, così come tramandata da nonne e mamme. La “squadra speciale” delle cuoche sarà all’opera già dalla giornata di oggi.

“Ci sono momenti e profumi che più di altri richiamano il Natale, le sue atmosfere, la sua gioia,

e così è di sicuro per la tradizionale tombolata, accompagnata dai nostri dolci tipici del periodo. Per questo abbiamo voluto organizzarne una formato maxi, aperta a tutti, un momento di condivisione “social” veramente e tutt’altro che virtuale”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa, “Si passa sempre più tempo online e sempre meno insieme alle persone, ma a fare la differenza, tante volte, è un sorriso, una vicinanza, una bonaria battuta spontanea, una mano tesa, tutto quello che può trasmettere davvero calore umano. Abbiamo pensato questa iniziativa, dunque, come momento di più ampia partecipazione e condivisione, dal sapore un po’ antico ma autentico. Grazie alla buona volontà e alla bravura delle vulcaniche “Femmen de ‘na ‘ota”, che ringrazio, insieme alla pro Loco e al Gruppo Alpini, potremo gustare, tra una tombolata e l’altra, anche alcuni dei dolci più amati del periodo. Invito tutti a partecipare”.