MEDICO 31ENNE MUORE FOLGORATO TENENDO IN MANO LA SUA CANNA DA PESCA IL GIORNO PRIMA DI CONVOGLIARE A NOZZE

Un medico brasiliano di 31 anni , Denis Ricardo Faria Gurgel, è rimasto folgorato con la sua canna da pesca in mano il giorno prima del suo matrimonio. Stava pescando e quando ha lanciato l’amo, quest’ultimo, è rimasto impigliato in una linea elettrica scoperta di alta tensione. L’uomo, che era in compagnia della sua futura moglie, è andato a cercare di toglierlo e , toccando la lenza, è stato fulminato, all’istante, da una scarica di elettricità di altissimo voltaggio che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale medico-sanitario prontamente intervenuti. La terribile tragedia è avvenuta a Cariri do Tocantins, a più di 550 km dalla capitale Brasilia.