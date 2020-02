MEDICO DELL’OSPEDALE DI TIVOLI ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE: SEDAVA I PAZIENTI MASCHI PER PALPARGLI LE PARTI INTIME

È agli arresti domiciliari il medico, dipendente dell’Ospedale di Tivoli “Sant’Evangelista”, indicato dalle vittime, tutte di sesso maschile, quale responsabile di atti che hanno convinto il Gip Aldo Morgigni del Tribunale locale di emettere il provvedimento restrittivo con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, basate sulle dichiarazioni delle vittime, il medico, dopo aver sedato parzialmente i pazienti per poter eseguire degli esami specialistici, toccava le parti intime delle vittime, tutti uomini.Un errore nella somministrazione dell’anestetico, avrebbe consentito ad una delle vittime di accorgersi della pratica messa in atto dal medico ed ha denunciato il fatto al Commissariato di P.S. di Tivoli, diretto dal primo dirigente Paola Di Corpo. La polizia ha collocato telecamere nelle stanze “risveglio” ed “esami”. In questo modo ha voluto accertare la fondatezza delle segnalazioni ricevute sul caso. Le vittime di reati sarebbero ben quaranta.