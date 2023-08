Meganoidi ad Aielli, il concerto in piazza ad Aielli Stazione – 18 Agosto 2023

Domani 18 agosto i Meganoidi approdano con il loro Tour 2023 alla prima edizione del San Giuseppe Rock Fest, organizzato dalla locale Pro Loco ad Aielli.

I Meganoidi, sono un gruppo musicale italiano originario di Genova. Nata con grosse influenze punk, la band ha negli anni mutato stile fino ad approdare a un post-rock più lento e fluido. Muovono i primi passi in alcuni centri sociali genovesi, dove propongono live il loro primo EP “Supereroi VS Municipale”, che rivela quelli che saranno i tratti distintivi di ogni futuro progetto della band: autoproduzione ed autodeterminazione artistica. Nella primavera del 2000 autoproducono e registrano il loro primo album, “Into The Darkness, Into The Moda”. Seguiranno poi una serie di live e nuovi album. Nell’autunno 2017 i Meganoidi pubblicano Delirio Experience. Il disco viene registrato e mixato dal nuovo collaboratore stabile, Nicola Sannino, presso il Tabasco Studio di Sori, e prodotto da Luca Guercio e Nicola Sannino. Dopo due anni di tour in Italia, la band decide di recarsi nuovamente in studio nell’autunno 2019 per registrare il settimo album in studio, Mescla.

La rassegna musicale partirà dalle ore 19.00 e vedrà suonare, oltre ai Meganoidi , anche i Fance e i Demago’.