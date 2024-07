Mercoledì 24 luglio il pianista jazz Danilo Rea in concerto sulla riva del Lago di Campotosto per I Cantieri dell’Immaginario

Un appuntamento originale e unico nel suo genere è in programma mercoledì 24 luglio alle ore 18: concerto jazz sulla riva del Lago di Campotosto con il pianista Danilo Rea che torna ad esibirsi per la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” nell’ambito de I Cantieri dell’Immaginario.

Campotosto è certamente uno dei borghi più colpiti e devastati dai fenomeni sismici del 2009 e quelli successivi di Amatrice e del centro Italia. Di contro il Lago è una delle località più belle e frequentate del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Questa suggestiva e unica cornice diviene scenografia naturale per le note e le improvvisazioni del pianista e compositore jazz Danilo Rea, che trova nella dimensione in Piano Solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo straordinario talento.

Danilo Rea è uno dei più grandi in Italia che accompagna e collabora con importanti cantautori e interpreti italiani (per tutti si segnala la storica collaborazione con Mina) e con star del jazz di livello internazionale. Ha pubblicato numerosi album di successo, fra i quali ben otto con il suo Doctor 3.

Il materiale musicale e le idee che formano i suoi concerti provengono dagli ambiti più diversi: dagli standard del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo tutte da scoprire:

“Io improvviso sempre – dice Danilo Rea – durante i concerti, odio avere una scaletta. Nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”.

Si accede al concerto da una strada in discesa che inizia dal lungo lago (via Roma – Strada Regionale n. 577) nei pressi dell’ingresso al borgo di Campotosto.

Attenzione: Non sono previste sedie ma posti liberi sul prato. Trattasi di un terreno di montagna. La via di accesso al luogo del concerto è un sentiero scosceso che può presentare avvallamenti, asperità e buche, facenti parte della naturale configurazione della zona. Si raccomanda un abbigliamento consono al luogo (scarpe comode, chiuse, con suole non lisce).

L’ingresso al concerto è libero con prenotazione al sito:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/danilo-rea-piano-solo-laquila fino a esaurimento della capienza.