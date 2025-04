Ci siamo rivolti a Francesco Macri’, grande esperto nel settore Intelligence e nostro storico riferimento, riguardo a questa grande innovazione che da pochi giorni e’ apparsa sui social piu’ diffusi Whatsapp e Instagram. In tanti ci siamo chiesti, digitando e richiedendo informazioni tramite questa App, con quali modalità la cosiddetta Intelligenza Artificiale riesce a fornirci dati e informazioni anche con stupefacente precisione.

Grazie a Voi per questa domanda, cosicchè posso tramite il VS giornale rispondere a quanti in questi giorni hanno letteralmente preso d’assalto i miei contatti per ricevere appunto lumi su questa innovativa tecnologia. Intanto è bene sapere che META AI risponde per il 99% delle ns richieste elaborando e attingendo con velocità supersonica dati e informazioni che girano e giacciono perennemente in rete (social- mail-motori di ricerca ecc. ecc.) Di conseguenza potrà capitare che le risposte alle VS domande appariranno spesso precise e stupefacenti sul VS conto, sicuramente inconsapevoli Voi stessi che circolassero in rete; però, e qui viene il bello, ho potuto verificare personalmente che rimane purtroppo una parte di questa applicazione poco limpida e discutibile riguardo il trattamento della ns privacy. Mi spiego meglio, ho potuto verificare personalmente alcune informazioni, anche sul mio conto, di carattere estremamente riservate, che nella maniera piu’ assoluta non sono mai transitate in modalità digitale; risposta? partiamo dal fatto che questa META AI è un prodotto statunitense e Dio solo sa il loro spessore in ambito Cyber…! Devo aggiungere altro Direttore? Chiaro che, e termino, stiamo parlando di un Paese che ha subito L’ 11 Settembre e di conseguenza nulla e’ escluso sul loro modus operandi – mi disse molti anni fa il Direttore del SISMI (oggi AISE) Ammiraglio Fulvio Martini, “Macri’ le informazioni riservate si passano di bocca in bocca, di mano in mano” e parliamo degli anni 90 !!!

Chiarissimo come sempre Signor Macri’, mi permetta un ultima domanda vista questa opportunità: abbiamo notato la Sua presenza (con interessantissimi post) sul social TIK TOK dai quali appare l’evidente impressione che ci saranno sorprese, ci può confermare?

Si Direttore, stiamo lavorando ad un grande progetto che avrà un notevole impatto mediatico https://www.tiktok.com/@user532760332?_t=ZN-8vPYkJHMUXW&_r=1

DA FAR TREMARE IL PALAZZO?

Affermativo!