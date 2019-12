Meteo. Alternanza tra nubi, Sole e un po’ di vento. Correnti d’aria gelida di origine artica tra sabato e domenica

Meteo. A Santo Stefano, sarà parzialmente soleggiato poiché giungerà un primo e vulnerabile fronte freddo, indebolirà la struttura di alta pressione, facendo aumentare il vento e lievemente la nuvolosità, specie sul settore Adriatico. Nevicherà sulle Alpi di confine. Successivamente, il rinforzo dell’alta pressione, favorirà condizioni meteorologiche soleggiate almeno fino a sabato, con qualche debole gelata notturna a causa delle notti stellate e dell’irraggiamento notturno che consentirà il ristagno dell’aria fredda nei bassi strati. Da sabato, l’afflusso di una massa d’aria fredda di origine artica dalle aree balcaniche, tramite tese correnti nord-orientali, raggiungerà il suo massimo apice entro domenica ed è stato dunque confermato come tendenza meteorologica dalle interpretazioni delle ultime emissioni modellistiche. Sulla nostra regione Abruzzo, già da sabato ma in particolare domenica, soffieranno correnti d’aria fredda da est/nord-est che daranno luogo ad un tempo variabile attraverso un’alternanza tra momenti prevalentemente soleggiati sul settore occidentale e annuvolamenti con associate nevicate fino a quote molto basse lungo il versante adriatico del nostro Appennino centrale e dell’Appennino centro/meridionale. Lo “stau appenninico”, a causa del forte e gelido vento di Grecale, potrebbe permettere, tra domenica e lunedì, la possibilità di brevi annuvolamenti sul settore occidentale, ove il cielo si manterrà sereno per quasi tutto il periodo, con associate deboli nevicate fino a bassa quota. Il tempo sarà subito dopo in miglioramento con ampie schiarite, notte stellata e successivo nonché completo soleggiamento. Entro la notte di San Silvestro, il flusso d’aria fredda si interromperà mediante il rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre ad est del comparto euro-mediterraneo. Tale anticiclone subtropicale, invece, nella giornata di domenica 29 Dicembre, sarà in estensione verso nord/nord-est e porterà, tramite la subsidenza atmosferica e il trasporto di masse d’aria mite in senso orizzontale, tempo soleggiato e temperature molto miti sull’Europa centro-occidentale sino a parte della Scandinavia, come vi dicevo, facendo scendere, lungo i suoi bordi orientali, ossia fino all’Europa orientale e al settore settentrionale e tutto quello Adriatico e Ionico, un serbatoio d’aria molto fredda e secca di matrice artica-continentale.

Grazie.

rc