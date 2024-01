Meteo. Bel tempo con le ore contate. Fronte perturbato in arrivo nei prossimi giorni. Il tempo per l’Epifania

Meteo. L’interpretazione dai modelli fisico-matematici di previsione della figura barica del Vortice Polare troposferico sembra annunciare il suo iniziale indebolimento e il suo primo moderato dislocamento a causa degli scambi termici meridiani dovuti all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre lungo il meridiano di Greenwich e l’avvezione di vorticità negativa fino ad un’area settentrionale del Mar Glaciale Artico, con il successivo muoversi d’aria fredda di origine artica dall’Europa centro-settentrionale e orientale verso l’Europa centro-occidentale e, dopo le festività, forse con l’interessamento anche del Mediterraneo. Il resto della settimana scorrerà all’insegna della nuvolosità variabile e, lungo il settore occidentale e montuoso laziale e abruzzese, saranno ad essa associate deboli precipitazioni piovose a partire dal versante tirrenico anche meridionale sia mercoledì che giovedì, arrecate da schiarite. Gli ampi spazi di tempo stabile saranno completamente guastati dal transito di una prima perturbazione di origine nord-atlantica proveniente dai settori nord-occidentali che richiamerà una massa d’aria fredda di origine artico-continentale dal Golfo del Leone e dalla Valle del Rodano, destabilizzando la colonnina d’aria. Il vortice di bassa pressione darà luogo a condizioni meteorologiche perturbate sulle regioni di nord-ovest in estensione a tutto il Centro-Nord, ampliandosi dal settore tirrenico fino a coinvolgere l’area adriatica e i Balcani, consentendo all’aria fredda che affluirà su tutto il Nord Italia di raggiungere rapidamente il resto del territorio, ruotando da Maestrale a Bora (alto Adriatico) e Grecale (medio e basso Adriatico) estendendosi anche alle regioni adriatiche e ioniche, quando potrebbe permettere nevicate sulle Alpi a quote molto basse e fino al fondovalle nelle aree di pianura, nonché dopo la festività sull’Appennino centrale e adriatiche a quote basse, seppur questa ipotesi dovrà essere valutata nei prossimi giorni a causa della distanza che ci separa da quest’ultima tendenza. Tuttavia, è stato confermato l’ingresso di una perturbazione nord-atlantica che ci attraverserà il 5 e il 6 Gennaio 2024, la quale favorirà piogge diffuse localmente anche forti e a carattere temporalesco su tutto il Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. La nostra regione Abruzzo sarà completamente coinvolta nelle giornate dell’Epifania di nostro Signore, sia venerdì che sabato di questa settimana, seppur possa esserci un lieve miglioramento nella giornata di domenica, il maltempo invernale si farà nuovamente avvertire. Il brusco crollo delle temperature che si potrebbe verificare subito dopo l’Epifania, verrà analizzato meglio la prossima volta. Qualora fosse possibile, ne torneremo a parlare con maggiori dettagli e probabilità nei prossimi aggiornamenti meteo in forma scritta.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.adriatico24ore.it/weekend-possibile-arrivo-dellautunno-con-piogge-e-freddo-le-regioni-colpite/5251/

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

Riccardo Cicchetti