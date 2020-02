Meteo. Bel tempo e mite, da mercoledì un fronte freddo polare porterà freddo improvviso e nevicate a bassa quota

Meteo. Se l’inizio della settimana inizierà all’insegna del bel tempo e delle temperature massime miti, mentre le temperature minime evidenzieranno un clima più freddo, a partire da mercoledì, l’estensione dell’Anticiclone delle Azzorre fino al meridiano di Greenwich e lo sradicare delle sue radici dal Mediterraneo, consentirà il transito di un minimo di bassa pressione in discesa dal Nord Atlantico. Il fronte freddo e instabile, susseguito da una massa d’aria fredda di origine polare-marittima, attraverserà dapprima il Nord, poi il Centro-Sud. Il forte contrasto termico farà evolvere le nubi in temporalesche al Nord e lungo il versante adriatico, in spostamento sulla nostra regione Abruzzo. Dal pomeriggio di mercoledì, le correnti ascensionali, date dal sollevamento dell’aria mite dei giorni passati, innescheranno nubi nembostrati e cumulonembi. Si verificheranno piogge e temporali dal pomeriggio di mercoledì, sulle zone interne cadrà neve tonda insieme ai forti venti discensionali, la cui molte trasporterà l’aria fredda verso il basso e di Maestrale, che la ruoteranno in neve fino a bassa quota, facendo bruscamente abbassare lo zero termico e le temperature sia massime che minime tra mercoledì e giovedì, quando nevicherà sulla dorsale appenninica centrale e centro/meridionale fino a quote molto basse. Giovedì soffierebbero venti di Grecale e il tempo sarebbe tendente a miglioramento.

Grazie.

rc