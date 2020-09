Meteo. Bel tempo, ma con isolati temporali di calore sui rilievi nel pomeriggio

Meteo. La vasta area in rosso è un’area di alta pressione di matrice Subtropicale che, ponendo i suoi massimi sull’Europa centro-settentrionale e sulle Isole Britanniche, favorisce la subsidenza atmosferica. Le aree anticicloniche sono infatti dotate di aria gelida a quote elevatissime, ossia nella media Troposfera (10-12 km di quota). Questa aria molto fredda scende molto lentamente verso il basso e si comprime incontrando pressioni via via maggiori. La compressine induce al riscaldamento dell’aria sottostante nonché all’evaporazione di tutte le nubi. Anche per tali motivi, oltre al richiamo di masse d’aria in seno alle correnti orizzontali, viviamo l’Estate settembrina, nonostante stiamo andando verso l’Equinozio d’Autunno (quest’anno il 22 Settembre) e poi dritti verso il Solstizio d’Inverno, dopo l’avvento dell’Inverno meteorologico che avverrà come tutti gli anni il primo Dicembre. Tuttavia, meteorologicamente parlando, l’alta pressione è più debole sulla nostra penisola e più soggetta a cedimenti là dove vi è la presenza in blu di una blanda circolazione depressionaria che, nella carta sottostante, vedete più concentrata sul Nord Africa, mentre prima della metà della settimana, si troverà leggermente verso l’Italia meridionale e il Centro-Sud, ove la cellula di alta pressione non ha i suoi massimi di pressione. Ebbene in questo modo le deboli correnti discendenti o della subsidenza atmosferica vengono impedite e si instaurano correnti ascendenti soprattutto a ridosso dei rilievi, sui quali il riscaldamento diurno è ancora incisivo ed entra in aperto contrasto con le infiltrazioni fresche e umide in quota, convogliate dalla lacuna barica di natura dapprima atlantica, successivamente afro-mediterranea. È l’occasione dei temporali pomeridiani o degli annuvolamenti con associati brevi e isolati rovesci di pioggia martedì, mercoledì e giovedì in particolare sulle nostre zone interne montuose, ivi compresa nell’instabilità pomeridiana tutta l’Italia centro-meridionale e meridionale. Anche la sera permarrà della nuvolosità dopodiché di notte il cielo rasserenerà e, come al primo mattino, sarà più fresco.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.malpensa24.it/temporali-pianura-montagna-situazione-stazionaria-ancora-cieli-nuvolosi-e-temporali/

Fonte immagine modellistica sottostante: TROPICALTIDBOTS.COM

Grazie.

rc