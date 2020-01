Meteo. Bel tempo o soleggiato con gelate di notte. Ipotetica perturbazione fredda da sabato con piogge e dopo neve

Meteo. L’Anticiclone Subtropicale ci proteggerà dalle perturbazioni fino alla giornata di venerdì: il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo le nebbie e le foschie da inversione termica nelle valli e nelle pianure. Ci sarà un aumento della nuvolosità sulle regioni di nord-ovest e sul settore tirrenico settentrionale. L’escursione termica, specie nelle zone interne montuose, sarà rappresentata da temperature massime stazionarie o in lieve aumento e leggermente più miti, con le temperature minime in netta diminuzione e un clima più freddo di notte e al primo mattino. Nella giornata di sabato, potrebbe arrivare una perturbazione nord-atlantica che darà luogo ad un aumento della nuvolosità sia sulla Sardegna che al Nord e al Centro, fino a spostarsi marginalmente al settore meridionale della penisola. Ci sarà la successiva probabilità di piogge sparse e nevicate sino a bassa quota al Nord, pioggia che si trasformerà in neve fino a quote basse sulla dorsale appenninica, a causa delle correnti d’aria fredda e instabile di origine polare-marittima, le quali, successivamente al teso vento di Libeccio, aumenteranno l’instabilità e faranno abbassare le temperature su valori più invernali. Ne torneremo a parlare.

Grazie.

rc