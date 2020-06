Meteo. Caldo e temporali di calore sui monti. Migliora nei prossimi giorni

Meteo. Nel corso delle ore pomeridiane della giornata odierna si svilupperanno nubi cumulonembi ad evoluzione diurna note come temporali di calore. Gli isolati temporali di calore sono dovuti alle infiltrazioni d’aria fresca e umida in quota che favoriscono l’ascesa delle bolle d’aria calda, permettendo locali acquazzoni o rovesci di pioggia e di grandine localmente abbondanti non solo sulle Alpi, ma anche sulle nostre zone interne dell’Appennino centro/meridionale. L’Anticiclone nord-africano tenderà a rinforzarsi nei prossimi giorni consentendo, come in queste ultime ore, oltre al tempo soleggiato, l’affluire d’aria calda dal Nord Africa con tassi di umidità in aumento dopo che essa abbia sorvolato il Mediterraneo e i suoi bacini. Nella giornata di oggi le aree interessate dai temporali di calore vedranno una rinfrescata a causa delle raffiche di vento discensionali che porteranno verso il basso, insieme alle precipitazioni, l’aria più fresca . Migliora nei prossimi giorni e le condizioni meteorologiche su manterranno stabili e soleggiate.

