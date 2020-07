Meteo. Caldo estivo con isolati temporali o scrosci di pioggia domenica. Fresco e ventoso dalla prossima settimana?

Meteo. Dal radar doppler di girovaghi.it della giornata di ieri 10 Luglio si può notare, nelle ore pomeridiane o più calde del giorno, la formazione di isolati e brevi temporali di calore e piovaschi sulle zone interne abruzzesi. Questi ultimi in rapido dileguarsi dalla tarda sera/notte a causa del venir meno del calore o dell’energia termica dato dal riscaldamento diurno. Tali scrosci di pioggia non hanno interessato Avezzano. Nella giornata di oggi, sabato 11, nella seconda immagine i cirrostrati o le velature di ieri sera, hanno annunciato come preannunciatovi tempo stabile e soleggiato per tutto il corso di quest’ultima e un aumento delle temperature massime fino a sfiorare i 35 gradi centigradi, mentre le minime evidenzieranno ancora un clima più fresco di notte e al primo mattino (escursione termica). Nella giornata di domenica 12 sarà possibile dell’instabilità pomeridiana sulle nostre zone interne appenniniche con la possibilità di isolati temporali di calore con attinenti rovesci di pioggia e di grandine arrecati da colpi di vento fresco discensionale. Le notti saranno stellate con un dileguarsi delle nubi cumuliformi. Soleggiato all’inizio della settimana che viene. Le temperature saranno relativamente più basse con massime comprese tra i 27/28 gradi centigradi, grazie ai venti un po’ più freschi che soffieranno dalle aree balcaniche.

