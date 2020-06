Meteo. Caldo estivo nei prossimi giorni. Ipotetico fresco e acquazzoni da sabato 7 Luglio

Meteo. Successivamente all’ondata di caldo di origine nord-africana che avverrà nei prossimi giorni, in grado di far avvertire un caldo a tratti anche intenso su tutta la penisola, fatta eccezione per alcune iniziali nubi cumuliformi ad evoluzione diurna che si origineranno al ridosso dei rilievi e i temporali di calore sulle Alpi, verso il 7-8 Luglio, l’estensione dell’Anticiclone delle Azzorre lungo il meridiano di Greenwich potrebbe permettere l’affluire di correnti d’aria più fresca e instabile di origine nord-atlantica che daranno vita ad una temporanea rinfrescata dalle regioni settentrionali al Centro-Sud. Dati gli impulsi instabili, perturbati e più freschi, verso l’inizio della prima decade di Luglio potrebbero esserci rovesci di pioggia o temporali dapprima al Nord poi verso le regioni centrali e parte di quelle meridionali. Potrebbe trattarsi soltanto di una breve parentesi più fresca e temporalesca capace di essere seguita da un’altra ondata di caldo dal Nord Africa. La distanza di tempo che ci separa da queste ultime tendenze ci consente di tornare a parlarne nei prossimi aggiornamenti meteo. Per ora godiamoci il primo caldo estivo.

Fonte immagine modellistica: ECMWF Models

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

rc