Meteo. Caldo in aumento nei prossimi giorni… Ma poi tempesta di Agosto?

Meteo. L’intensa ondata di caldo proveniente dall’entroterra nord-africano che, nelle prossime ore, invaderà il cuore dell’Europa occidentale e il Mediterraneo mediante l’estensione del promontorio in quota di matrice Subtropicale noto come l’Anticiclone nord-africano, subirà la sua attenuazione dopo il 2, ossia domenica del nuovo mese (Agosto), quando la fase molto calda e soleggiata, fatta eccezione per il fresco notturno e del primo mattino sulle zone montuose, si interromperà. In effetti, all’inizio della prossima settimana, le infiltrazioni d’aria fresca e instabile in quota di origine nord-atlantica favoriranno dapprima piogge sparse e temporali sulle regioni settentrionali, dopodiché i rovesci di pioggia temporaleschi pomeridiani che arrecheranno anche colpi di vento interesseranno il versante adriatico e il Centro-Sud. L’instabilità atmosferica che favorirà una moderata rinfrescata si alternerà a fasi soleggiate per tutto il corso della prossima settimana, nella quale le giornate saranno normalmente calde e più fresche di sera, di notte e al primo mattino. Ne torneremo a parlare.

Grazie.

rc