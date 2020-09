Meteo. Entra l’Autunno meteorologico. Soleggiato nei prossimi giorni, salvo un po’ di nubi a venire

Meteo. Oggi è martedì primo Settembre ed entra ufficialmente l’Autunno meteorologico (ogni anno il primo Settembre). Quest’anno anziché il 23 Settembre, l’Autunno astronomico (ossia l’Equinozio d’Autunno – emisfero boreale) entrerà il 22 Settembre alle ore 13.31. Dal punto di vista meteorologico, successivamente alla sfuriata piovosa e più fredda autunnale che abbiamo avuto a fine Agosto, le condizioni meteorologiche scorreranno all’insegna del bel tempo, nonostante delle nubi in formazione a ridosso dei rilievi appenninici. Le temperature massime saranno in lieve rialzo, mentre le minime della notte e del primo mattino evidenzieranno un clima più fresco. Diversamente dal Centro-Sud, le regioni settentrionali saranno interessate ancora da impulsi freschi e instabili in quota che determineranno improvvisi rovesci di pioggia o temporali mercoledì e giovedì. Delle moderate infiltrazioni fresche e umide in quota determineranno maggiore nuvolosità pomeridiane anche sull’Appennino settentrionale, centrale e centro/meridionale con la possibilità di qualche sporadico rovescio o temporale diurno lungo il versante adriatico di quest’ultimo. Nella giornata di venerdì un promontorio di alta pressione in quota di matrice Subtropicale ripristinerà condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutta la nostra penisola e per tutto il periodo delle giornate da venerdì al fine settimana, con l’affermazione del caldo anche se non in maniera intensa.



Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.macrolibrarsi.it/speciali/rimedi-naturali-per-l-autunno.php

Grazie.

rc