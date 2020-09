Meteo. Forte perturbazione nelle prossime ore, con vento e ipotetici allagamenti

Meteo. Dall’immagine satellitare sottostante la linea di convergenza tra due masse d’aria di natura differente, ossia l’asse della saccatura stesso, sta dando luogo a un aumento della nuvolosità con piogge associate sulle regioni del Centro Italia e in Sardegna. Quelle due zone in rosso a forma di nido che invece sono sulla Sardegna rappresentano un intenso sistema temporalesco innescato dalla stessa perturbazione. Il sistema temporalesco sta prendendo energia termica dalla calda superficie del Tirreno centro-meridionale e, autorigenerandosi, si dirige verso il Lazio e l’Abruzzo. Nelle prossime ore potrebbe raggiungere dapprima il Lazio e le zone interne laziali, successivamente la Marsica e le restanti zone interne abruzzesi innescando un forte temporale, con probabili raffiche di vento discensionali, scrosci di grandine e piogge anche di forte intensità. Il fatto che un rovescio di pioggia più violento possa provocare allagamenti è anche riconducibile alla siccità avuta in questa fine Estate che rende il terreno secco: un terreno secco, esattamente come gli impianti fognari che non riescono ad assorbire la quantità d’acqua piovana scaricata in pochissimo tempo, non assorbe l’acqua e non li favorisce. Il sistema temporalesco composto da cumulonembi è frontale e si proietterà dal Tirreno verso la costa adriatica. Esso non solo sta traendo energia dal mare rinforzando i moti ascensionali, ma si trova nella zona dove le correnti calde e umide di Libeccio e di Ostro (da sud/sud-ovest) stanno convergendo con le correnti d’aria più fresca provenienti dal Nord Atlantico, costringendo l’aria umida ad un’elevata spinta verso l’alto e a violente correnti verticali dal calore latente di condensazione. Tali masse d’aria più fresca faranno scendere ancora le temperature dopo che il fronte freddo sarà passato, lasciando però interagire l’area di bassa pressione sulle regioni settentrionali, ove darà luogo ad altri rovesci o temporali. Anche il corso delle giornate di martedì e mercoledì potrebbero essere instabili. Ne torneremo a parlare.

