Meteo. Forti venti freddi, nubi e fiocchi di neve in arrivo. Brusco calo termico ma poi migliora

Meteo. Un fronte freddo e temporalesco, seguito da una massa d’aria fredda di origine polare, ha raggiunto già i settori settentrionali e adriatici del Centro e, nelle prossime ore, raggiungerà anche la Marsica, innescando forti raffiche di vento di Maestrale, rovesci di pioggia a carattere temporalesco, misti a neve e a gragnola o neve tonda. Il tutto a causa del contrasto termico tra l’aria molto mite preesistente e l’aria fredda che succede, in grado di incunearsi al di sotto, sollevando l’aria mite sotto forma di correnti ascensionali, quest’ultima in raffreddamento per espansione adiabatica. Durante la serata, tutto l’Appennino abruzzese e centrale/meridionale, si imbiancherà di un buon manto di neve e, la quota neve, scenderà fino a raggiungere quote basse nella notte, quando sarà possibile qualche spolverata di neve; a quote molto basse nel corso della giornata di mercoledì 5 Febbraio, nella quale nevicherà debolmente e in un contesto variabile. Le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, subiranno un brusco crollo fino a divenire pienamente invernali. Dalla serata di mercoledì, ci saranno rasserenamenti e un miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto l’Abruzzo, ove il tempo tornerà solo per qualche giorno ad essere soleggiato. Tuttavia, sia mercoledì che giovedì, saranno due giornate molto fredde, caratterizzate da venti freddi nord-orientali (gireranno infatti in Grecale) che si attenueranno da giovedì, facendo scendere, specie le temperature minime.

Grazie.

rc