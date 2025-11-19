Meteo. Il primo freddo invernale verrà coadiuvato dai primi impulsi freddi. Quali prime perturbazioni novembrine

Meteo. La circolazione generale dell’atmosfera sta cambiando, successivamente alle escursioni termiche degli scorsi giorni alla consueta Estate di San Martino ci sarà un netto cambio di circolazione. L’aria fredda affluirà dalla disposizione geometrica delle saccature strettamente annesse al Vortice d’Islanda che si inoltreranno dal blocco anticiclonico dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Oceano Atlantico centro-settentrionale permettendo di convogliare una massa d’aria molto fredda di estrazione scandinava sull’Europa centro-orientale e consentendo l’avanzamento della stagione autunnale inoltrata a partire dalla giornata di giovedì di questa settimana. La depressione meteorologica darà origine ad un sistema frontale a carattere freddo caratterizzato da nubi nembostrati e cumuliformi che originerà precipitazioni piovose localmente tra il moderato e il forte accompagnate da raffiche di vento e, lo zero termico, diminuirà con la prima neve “invernale” di cadere nuovamente sull’arco alpino e alle prime spruzzate di innevare la dorsale appenninica. Una massa d’aria fredda in quota di matrice artico-marittima entrerà dalla Valle del Rodano da un ipotetico nucleo d’aria fredda lungo i bordi orientali dell’Anticiclone delle Azzorre esteso fino al Nord Atlantico con un conseguente abbassamento delle temperature. Nelle giornate di venerdì e sabato ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa del transito di una prima perturbazione nord-atlantica. La seconda circolazione depressionaria di origine nord-atlantica potrebbe interessarci dalla prossima settimana e potrebbe dare luogo ad un primo sensibile abbassamento delle temperature sia massime che minime grazie alla momentanea serenità del cielo che sarà determinata da un momentaneo miglioramento del tempo attinente al ripristino di una spiccata e uggiosa variabilità atmosferica dalle caratteristiche pienamente autunnali.

Fonte immagine principale dell’articolo meteo: “Foto articolo LaPresse”, https://www.today.it/meteo/freddo-neve-settimana-18-novembre-oggi.html.

Vi ringrazio della lettura e, se foste interessati, vi inviterei a seguire il prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Riccardo Cicchetti