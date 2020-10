Meteo. Il volto piovoso dell’Autunno si prenderà una pausa e con l’ottobrate di sole s’accende dei suoi colori

Meteo. Successivamente ad una prima metà di Ottobre piuttosto variabile e piovosa, dunque consona alle caratteristiche autunnali, da domenica e nel corso della prossima settimana, l’affondo di una lacuna barica o saccatura in pieno Atlantico, determinerà il richiamo di un’area di alta pressione di matrice Subtropicale sul nostro stivale e sul Mediterraneo. La figura di alta pressione ripristinerà temperature massime dai valori molto miti, facendoci finalmente rivivere le giornate soleggiate dal sapore autunnale, le cosiddette ottobrate, fino ad almeno il fine settimana, quando le condizioni meteorologiche daranno i primi segni di un altro intenso peggioramento di stampo autunnale che si riaffermerà la settimana successiva. Il corso di questa settimana sarà quasi completamente soleggiato, fatta eccezione delle nubi alte e stratificate in transito, solo sulle regioni centrali e meridionali poiché, le regioni del Nord Italia, così come l’Europa occidentale, saranno attraversati da modesti sistemi nuvolosi di origine atlantica, i quali porteranno con sé infiltrazioni più umide che, in contrasto con l’inversione termica, daranno luogo alle nubi basse e alle nebbie. Sulle nostre aree interne sarà invece marcata l’escursione termica con clima moderatamente caldo o più mite di giorno e freddo di notte e al primo mattino.

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

rc