Meteo. Improvvisi rovesci e temporali in arrivo, migliora da sabato. Soleggiato dalla prossima settimana?

Meteo. Sarà una giornata di venerdì caratterizzata da rovesci di pioggia e temporali nel pomeriggio/sera, con un miglioramento dalla tarda serata. Essi saranno arrecati da infiltrazioni fresche e instabili in quota dall’Europa orientale che innescheranno la risalita dell’aria calda prodotta dal riscaldamento diurno. Le celle temporalesche arrecheranno attività elettrica o fulmini, nonché locali raffiche di vento fresco discensionale. I temporali potrebbero assumere localmente forte intensità sulle regioni del Centro-Nord e sulla dorsale appenninica, fino al Sud Italia. Farà più fresco nel corso della giornata. Nel fine settimana ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche e un moderato rialzo delle temperature massime, mentre le minime della sera/notte e del primo mattino saranno in diminuzione evidenziando un clima più fresco. L’inizio della settimana che viene sarà caratterizzato da un rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre e, oltre al tempo soleggiato, ci sarà un rialzo delle temperature sia massime che minime su valori estivi in linea con la norma stagionale.

Fonte immagine articolo meteo: Vicenza Today

Grazie.

rc