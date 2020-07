Meteo. In arrivo una burrasca che metterà un fermo all’Estate. Caldo e bello al mare?

Meteo. Le giornate proseguiranno attraverso un’alternanza tra Sole e nubi cumuliformi pomeridiane in formazione sui rilievi appenninici. Bel tempo sul resto della penisola, caldo in aumento e isolati temporali sulle Alpi. Nel fine settimana l’intensa perturbazione di origine atlantica in discesa dall’Europa occidentale scatenerà una burrasca di pioggia e locali grandinate sulle regioni settentrionali. I temporali potrebbero localmente interessare il Centro-Nord e le regioni centrali (soprattutto la costa adriatica) in un contesto variabile e dare luogo ad una rinfrescata tramite le correnti più fresche settentrionali, le quali faranno abbassare le temperature sia massime che minime. Gli scrosci di pioggia si alterneranno alle schiarite e, già da domenica, i valori massimi si riporteranno in linea con la media estiva mediterranea. Da lunedì prossimo, l’Anticiclone nord-africano trascinerà una massa d’aria calda di matrice Subtropicale sulla penisola facendo di nuovo impennare le temperature su valori stavolta più che estivi. Esattamente come la fine del mese, anche l’esordio di Agosto si prospetta molto caldo e soleggiato. Ne torneremo a parlare.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.google.it/amp/s/www.quotidiano.net/meteo/settembre-previsioni-tempo-maltempo-1.4758611/amp

Grazie.

rc