Meteo. In seguito al tempo soleggiato, una perturbazione atlantica porterà le piogge, sabato temporanea pausa soleggiata, piogge a venire

27 Febbraio 2020, ore 8 del mattino: Avezzano si sveglia così, con sua maestà Monte Velino imbiancato dalla testa ai piedi, dopo il passaggio di un fronte freddo e instabile che, allontanandosi rapidamente, ha permesso un netto nonché temporaneo miglioramento del tempo, dovuto all’ingresso di aria più fredda e secca e al conseguente rialzo delle pressione atmosferica.

Fonte immagine webcam: https://www.meteoregioneabruzzo.it/rete-meteo/avezzano/avezzano.php

Meteo. Successivamente al transito di un fronte freddo e instabile di origine polare-marittima, responsabile di un rapido peggioramento del tempo di stampo invernale, le condizioni meteorologiche sono migliorate, a causa dell’ingresso di aria più fredda e asciutta con un consequenziale rialzo della pressione atmosferica, proprio come accade dopo il passaggio di un fronte freddo. Nel corso della serata di giovedì, tuttavia, ci saranno altri annuvolamenti mediante il transito di una perturbazione che, dalla serata della giornata odierna fino alla mattina di domani, venerdì 28, darà luogo a rovesci di pioggia sparsi seguite dal vento di Libeccio e delle nevicate fino a quote medio-alte sul nostro Appennino. Durante il pomeriggio e la sera di venerdì, le condizioni meteorologiche miglioreranno e sabato sarà una giornata mite e soleggiata, fatta eccezione per le gelate notturne. Tra domenica e lunedì, l’affondo di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo, innescherà un aumento della nuvolosità. Lunedì e martedì, saranno ambedue giornate nuvolose e piovose.

Grazie.

rc