Meteo. La circolazione instabile sui Balcani caratterizzerà nuovamente l’esordio autunnale. Vediamo se ci sarà un cambiamento

Le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni saranno caratterizzate dalle elevazioni dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Atlantico settentrionale e dalle circolazioni depressionarie retrograde che si attiveranno mediante l’ovest shift, il quale, alimenterà una figura barica depressionaria sull’Europa centro-orientale rispettando i connotati dell’Equinozio d’Autunno che ha avuto ingresso negli scorsi giorni. Le masse d’aria di origine artico-continentale saranno attenuate dall’avanzare di una perturbazione a carattere freddo che sarà meno alimentata dalla discesa dell’aria fredda piuttosto alleviata per il periodo di inizio Autunno. Le previsioni meteorologiche saranno dai connotati nuovamente spiccatamente variabile successivamente ad una breve tregua sulla nostra penisola. In effetti, nella giornata di domenica di questo fine settimana, un primo impulso instabile di origine nord-europea coadiuverà nubi e precipitazioni piovose sulle regioni di nord-est e il Centro-Sud. In questo modo, si assisterà ad un’alternanza tra nubi e sprazzi di sole con la possibilità di piogge sparse soprattutto lungo le coste adriatiche. Nelle giornate di lunedì e di martedì il tempo atmosferico sarà in temporaneo miglioramento sulla nostra penisola salvo dei residui che saranno ripristinati completamente a causa di un nuovo impulso moderatamente freddo e instabile trainante una perturbazione più organizzata proveniente dai Balcani che farà diminuire le temperature e consentirà rovesci di pioggia su tutta la penisola. Il fronte freddo potrebbe consentire il primo cappello di neve sulle montagne appenniniche abruzzesi proveniente da un aumento della ventilazione più fredda successivamente alle piogge tra il moderato e il forte di mercoledì primo Ottobre che, variabilmente, saranno accompagnate da un miglioramento che si farà sempre più consistente e soleggiato nelle giornate successive nonostante la rotazione in venti freddi di Grecale e di Tramontana dalle montagne del Caucaso in seguito allo spostamento della depressione meteorologica verso la Grecia e i Balcani centro-meridionali. Sulle regioni del Nord Italia tornerà partecipe il Föhn, un vento più caldo e secco arrecato da una variazione negativa della pressione atmosferica paradossalmente alle variazioni positive della pressione atmosferica del corso della metà della settimana. Ne torneremo a parlare nel prossimo bollettino meteorologico.

Fonte immagine dell’articolo meteo: Photo credit Freepik: https://udineoggi.news/2024/12/10/meteo-friuli-cielo-variabile-con-bora-e-schiarite-nel-pomeriggio/

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

Riccardo Cicchetti