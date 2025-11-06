Meteo. L’Autunno si inoltra con la sua prima fase piovosa. Il tempo nei prossimi giorni

Meteo. La rimonta anticiclonica di matrice subtropicale si manterrà solo per qualche altra ora con i suoi valori massimi al di sopra dell’area mediterranea indebolendosi progressivamente nella giornata di venerdì a partire dai settori occidentali e nord-occidentali provenienti da una prima perturbazione proveniente dal Vortice D’Islanda, un’area depressionaria molto profonda attinente al nuovo periodo autunnale che consentirà anche l’afflusso d’aria moderatamente fredda di origine polare-marittima. Il minimo depressionario si genererà in un cavo d’onda che si muoverà verso la Sardegna e il settore tirrenico interessando il bacino del Mediterraneo nel corso della giornata di venerdì e in particolare le regioni centrali tirreniche nella giornata di sabato 6 Novembre. La massa d’aria moderatamente fresca e instabile affluirà mediante le correnti d’aria occidentali che saranno riattivate dalla zonalità atlantica successivamente ad un periodo stabile e soleggiato, al di sopra della media stagionale. L’Autunno è iniziato più fresco e successivamente mite diventerà completamente interessato da un treno di perturbazioni atlantiche che saranno sospinte dai Westerlies fino a tutto lo stivale al di sopra del quale si attiveranno a momenti alterni fasi uggiose determinate dai vortici di bassa pressione in transito dall’Atlantico centro-settentrionale che permetteranno alle condizioni meteorologiche di essere generalmente e spiccatamente variabili con la ventilazione che si disporrà dai quadranti occidentali ad orientali mediante le deviazioni delle saccature bariche. Sulle regioni settentrionali saranno possibili i venti di föhn attraverso le differenze della pressione atmosferica dovute alla posizione dell’anticiclone azzorriano che trasporta le masse d’aria di origine tropicale-marittima consentendo la disposizione geometrica diversa dell’Anticiclone sull’Europa dopo il transito di una serie di perturbazioni di origine atlantica che interesseranno il Centro-Sud e il Sud Italia nel fine settimana e all’inizio della prossima settimana, differentemente dal periodo soleggiato sulle regioni del Nord Italia. Ne torneremo a parlare nei prossimi aggiornamento meteo.

Fonte immagine principale della schermata dell’articolo meteo: https://www.trentotoday.it/meteo/previsioni-trentino-22-23-24-settembre.html

Vi ringrazio e al prossimo aggiornamento in forma scritta.

Riccardo Cicchetti