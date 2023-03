Meteo. L’instabilità primaverile lascerà tracce anche sul Mediterraneo dopo un’altra fase di pausa mite e soleggiata. L’avvenire meteorologico nel tempo…

Meteo. L’area di alta pressione in quota di matrice subtropicale ha le ore contate sulla penisola italiana: escursione termica e irraggiamento notturno con le evidenti differente della colonnina di mercurio tra il giorno e la notte.

Com’è stato notato dalle ultime modellistiche l’Europa occidentale, centrale e orientale sta vivendo un vero e proprio cambio di rotta, la rapidità del cambio è osservabile dalla circolazione dei venti è dovuta all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre disposto che orienta la disposizione dei venti occidentali e sud-occidentali legati a tali Westerlies sulle Isole Britanniche che, allargandosi di traiettoria, consente il ripristino di masse d’aria più temperata o mite e umida di origine atlantica interrompendo e spostando verso l’Est Europa il flusso freddo artico con la sua componente polare chiudendo le porta alle discese dal Vortice Canadese di masse d’aria di matrice artico-marittima. La traslazione dell’area depressionaria dal Regno Unito al cuore dell’Europa sarà consentita nel corso delle prossime ore dall’occupazione di un’area anticiclonica di estrazione tropicale-marittima. Successivamente alla componente nord-africana lo sbalzo termico sarà determinato dall’ingresso della perturbazione a seguito dell’avvezione di vorticità positiva della depressione nord-atlantica che tenterà di scavalcare l’arco alpino e riuscendoci indebolita starà nel convogliare o richiamare masse d’aria molto fredda sia in quota che al suolo che, nonostante il tipico avanzare di questa stagione anche a livello meteorologico e astronomico dell’Equinozio di Primavera (equivalenza ore di luce e di giorno secondo l’inclinazione dell’asse terrestre di 23 gradi rispetto all’asse dell’eclittica), secondo la rotazione antioraria verrà incentivata nel corso della prossima settimana la rotazione dei venti dai quadranti meridionali ai quadranti settentrionali e nord-orientali. L’aria fredda lambirà i rilievi montuosi andando ad accelerare le correnti d’aria nord-orientali rendendole tese e di conseguenza anche la percezione della temperatura percepita dal nostro corpo (Wind Chill), in caso di forte vento. Le temperature massime in rialzo di queste ultime ore sulla nostra penisola mediante il successivo richiamo subtropicale di una massa d’aria molto mite dopo l’avvezione fredda e instabile molto rapida dei giorni trascorsi. A partire dalla prossima settimana vivremo giornate instabili e più propriamente spiccatamente variabili a causa del conficcarsi di infiltrazioni instabili e via via più fredde in quota che determineranno l’instabilità del gradiente termico verticale provenienti da una lacuna barica che influenzerà in maniera più decisiva il tempo atmosferico sull’Europa centro-occidentale. Le correnti d’aria fredda di provenienza nord-orientale faranno scendere la colonnina di mercurio in maniera molto decisiva rispetto alla norma stagionale contrassegnando una Primavera avente anche volti un po’ instabili e freddi e più che altro variabili. Lo stau appenninico e alpino determinerà solo successivamente al fine settimana, prima delle festività pasquali, per poi essere seguiti da un’ipotetica e poco duratura fase di bel tempo, dopo le piogge dal Centro-Nord al Centro-Sud, incluse succissivamente soprattutto le due Isole Maggiori caratterizzate da piogge e temporali che molto velocemente riguarderanno anche tutto il meridione italico, in un contesto variabile del fine settimana, anche nevicate sulle Alpi fino a bassa quota e lungo il versante orientale dell’Appennino centro-meridionale, comprese le zone interne di Abruzzo e Molise dove assisteremo ad annuvolamenti e a rovesci di pioggia accompagnati da venti inizialmente di Libeccio fin dall’inizio della settimana, ove risulteranno a tratti anche intensi. Ne torneremo a parlare nel prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Meteo.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.nanopress.it/articolo/meteo-la-primavera-comincia-con-la-pioggia-ecco-dove/446925/

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

Riccardo Cicchetti