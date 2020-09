Meteo. Ottobre s’apre con il forte Scirocco e le successive piogge autunnali. Dove saranno intense?

Meteo. Se le scorse giornate sono state all’insegna di una tregua soleggiata, nella giornata di giovedì primo Ottobre ricominceranno ad aumentare le nubi stratocumuli e stratiformi. Si tratta di una perturbazione di origine atlantica che si attorciglierà nella bassa pressione guidata dalla saccatura nord-atlantica in discesa verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo centro-occidentale. Questo moto dell’asse come un piatto più pesante di un’antica bilancia incrementerà la risalita dello Scirocco sul Mediterraneo centro-orientale, il quale sarà anche Ostro sul Tirreno e completamente di matrice sciroccale sull’Adriatico. Lo Scirocco sarà teso, umido e molto mite proprio perché, potendo ospitare per elevata agitazione molecolare l’aria calda più quantitativo, acquisirà come se fosse una spugna una grande mole di aria umida dalla superficie più calda della norma del mare. Venerdì e sabato saranno due giornate di acqua alta a Venezia e autunnali anche sul nord-ovest e sui versanti tirrenici, ove le linee temporalesche potrebbero dare a rovesci di pioggia o temporali di forte intensità. Anche le regioni centrali e meridionali vedranno un peggioramento sia venerdì e sabato. In Abruzzo l’alternanza tra Sole e nuvole di sabato tramuteranno in piogge e temporali che si placheranno già tra sabato e domenica, due giornate variabili insieme a lunedì. Le correnti d’aria mite e umida sciroccale che avranno fatto impennare la colonnina di mercurio al Centro e al Sud ruoteranno in fresco Maestrale. A conclusione di ciò sia domenica che lunedì si manifesteranno attraverso sprazzi di Sole, addensamenti nuvolosi e brevi piogge.

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

