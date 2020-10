Meteo. Perturbazione atlantica in arrivo e variabilità autunnale in grande spolvero

Meteo. Una rapida perturbazione di origine atlantica ci attraverserà nella giornata di mercoledì dando luogo ad annuvolamenti e ad essi associate piogge sparse. Il sistema frontale a moderato carattere freddo interesserà invece il Nord Italia nella giornata di martedì. In questa giornata sulle regioni del Centro-Sud assisteremo a condizioni di tempo discreto con Sole e nubi in transito. I nembostrati aumenteranno notevolmente mercoledì e, immersi nei cumulonembi, potrebbero generare anche piogge diffuse e temporalesche sulle regioni centrali e centro-meridionali a partire dalle prossime ore. Dopo che la perturbazione abbia transitato sulle regioni meridionali adriatiche, l’area di alta pressione di matrice Subtropicale ci proteggerà dalle aree perturbate, garantendo tempo soleggiato. Le condizioni meteorologiche saranno stabili fino al fine settimana dopodiché ci sarà un forte peggioramento del tempo che dovrebbe essere favorito dall’Anticiclone delle Azzorre in estensione fino all’Islanda. Questo moto incrementerà la discesa di una saccatura o bassa pressione di natura polare-marittima verso il Mediterraneo che farà piovere anche sulla nostra regione Abruzzo e consentirà un abbassamento delle temperature su valori pienamente autunnali, attraverso nevicate in montagna. Ne torneremo a parlare.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://eccellenzemeridionali.it/2020/05/30/meteo-sabato-di-piogge-e-temporali-al-sud-alcune-regioni-meridionali-piu-colpite/amp/

Grazie.

rc