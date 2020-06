Meteo. Possibili forti temporali nel pomeriggio di domenica. Migliora dalla sera con tempo bello e caldo estivo a venire

Meteo. Come vi ho preannunciato nelle scorse giornate, rispetto alla giornata di sabato che si sta presentando soleggiata e con nubi, tra l’altro solo di passaggio, nel corso delle ore pomeridiane e serali della giornata di domenica, le infiltrazioni d’aria più fresca e instabile in quota provenienti dai Balcani favoriranno la formazione di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna con la possibilità che, nello stesso pomeriggio e alla sera, si trasformino in nubi cumulonembi con associati acquazzoni o temporali, localmente forti e accompagnati da raffiche di vento discensionali e da fulminazioni. Le condizioni meteorologiche miglioreranno dalla sera e, con tempo soleggiato, a partire dalla settimana che viene. Da mercoledì 24 la componente nord-africana di un’area di alta pressione di matrice Subtropicale incrementerà le temperature nei valori massimi facendo sì che sfiorino i 30 gradi, dunque valori pienamente estivi, mentre le minime della notte e del primo mattino saranno in lieve crescita o stazionarie, evidenziando comunque un clima più fresco. Dalla fine del mese di Giugno potremmo essere interessati da masse d’aria molto calda di matrice nord-africana che faranno impennare le temperature massime fino ai 35 gradi, dunque su valori pienamente estivi.

Grazie.

rc