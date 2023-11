Meteo. Primi affondi perturbati nord-atlantici: il tempo autunnale per i prossimi giorni

Meteo. Un impulso instabile in quota di origine atlantica attraverserà la nostra penisola, convogliando a sé correnti d’aria fredda in quota di origine polare-marittima in successivamente deviazione verso le aree balcaniche e in iniziale richiamo dalla Scandinavia. Le masse d’aria molto umida discenderanno verso il Tirreno consentendo il transito dei nembostrati e ad essi associati rovesci di pioggia a partire dalle regioni di nord-ovest in direzione dei settori liguri e tirrenici, accompagnati anche da delle raffiche di vento orizzontali e verticali, in misura minore da quanto è accaduto dalle precedenti e intense perturbazioni. Il vortice di bassa pressione, in senso antiorario nel nostro emisfero boreale, che calamiterà inizialmente venti più miti dai quadranti meridionali si genererà in seguito alla discesa di una propaggine di una saccatura o bassa pressione (onda ad “u” o di Rossby; vedi Manuale di Meteorologia, Alpha Test, Epson Meteo, edizione aggiornata) sull’Europa centro-occidentale e le mitteleuropea. Il cambio di circolazione giungerà nel corso delle prossime ore e, nella notte tra venerdì e sabato, sarà in grado di aumentare la nuvolosità a partire dalla Sardegna e su tutto il nord-ovest e il versante tirrenico settentrionale e centro-meridionale. La giornata di venerdì sarà una giornata piovosa sulle regioni settentrionali con la possibilità di nuvolosità anche cumuliforme e temporalesca a causa della convergenza in quota con il richiamo d’aria più mite e meridionale con le masse d’aria destabilizzante dal basso, che coinvolgeranno anche per effetto stau alpino, repentinamente tutto l’arco entro venerdì. Ci sarà la possibilità di nevicate sull’arco alpino, specie nord-orientale tra venerdì e sabato, mediante l’ingresso di una massa d’aria più fredda in quota in discesa dal Nord Atlantico, nonché successivamente di una massa d’aria ancora più fredda di origine artico-marittima, dal Mar Baltico che non le valicherà facilmente. L’intensità delle precipitazioni si presenterà di carattere moderato sulle regioni tirreniche, sul Centro-Sud ed entro la giornata di sabato anche sul resto delle regioni meridionali; sulle regioni del Nord Italia invece saranno localmente anche forti e di forte intensità al nord-est e sulle regioni del Centro-Nord (variazione anche della quota neve sulle Alpi attraverso l’intensità delle precipitazioni), specie in Val Padana. Le regioni meridionali saranno coinvolte sia venerdì che sabato, ma solo sul settore tirrenico, il settore adriatico e ionico rimarrà all’insegna della spiccata variabilità, nuvolosità e moderatamente in ombra pluviometrica. Nella giornata di sabato ci sarà un miglioramento a causa delle asciutte correnti di Maestrale in seno ai “Westerlies”, da nord-ovest e di Foehn in Val Padana. Tuttavia, sulle regioni centrali e l’interno appenninico ci potrebbe essere ancora un po’ di variabilità atmosferica, caratterizzata dall’alternanza tra nubi e momenti soleggiati con ancora qualche debole/moderato rovescio di pioggia. Probabile che la quota dello zero termico si attesti intorno ai 2300 m nelle prossime ore sulla dorsale appenninica settentrionale e centrale, con la probabilità di fioccate relegate alle cime delle montagne. Il modesto miglioramento del tempo anche sulle regioni centrali durerà poco tempo, mentre un po’ di instabilità concernerà le regioni del Sud Italia, soprattutto la Sicilia e la Calabria anche all’inizio della settimana che viene. Dunque, sarà un’Estate di San Martino molto più variabile e dinamica dal punto di vista meteorologico e climatologico, a causa dei primi consistenti abbassamenti delle temperature sia nei valori massimi che minimi, nonostante le pause parzialmente asciutte, il tempo tornerà ad essere variabile e l’aria uggiosa. Per il medio e lungo range ne torneremo a parlare nei prossimi appuntamenti meteo data la distanza di tempo e la caoticità della dinamicità e la stasi dell’atmosfera.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.fanpage.it/attualita/previsioni-meteo-del-weekend-piogge-e-temporali-al-centro-nord-possibili-grandinate/

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Riccardo Cicchetti