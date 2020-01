Meteo. Primi di Febbraio miti primaverili, da mercoledì prossimo giungerà aria fredda artica e nevicherà

Meteo. Successivamente a delle giornate all’insegna del tempo soleggiato alternate a momenti nuvolosi, per via del paesaggio di alcuni sistemi nuvolosi, i primi di Febbraio 2020, le temperature massime saranno in rialzo e sarà pienamente Primavera con il Sole che splenderà, mentre, le inversioni termiche, terranno bassi i valori minimi della notte e del primo mattino. Tuttavia, ci giunge la conferma dalle ultime emissioni modellistiche, riguardo la ritirata dell’Anticiclone delle Azzorre dal comparto euro-mediterraneo e il suo elevarsi, a mo’ di promontorio, fino al Nord Atlantico. Tra martedì 4 e mercoledì 5 Febbraio, sui settori settentrionali e adriatici della penisola, inizieranno così a scorrere, correnti d’aria molto fredda di origine artica, seguite da una perturbazione in discesa dal Nord Europa. Le regioni settentrionali e le regioni adriatiche del Centro-Sud, vedranno un brusco abbassamento delle temperature su valori pienamente invernali, improvvisamente tra giovedì e venerdì anche il resto d’Italia piomberà nel freddo invernale. Mercoledì, sulla nostra regione Abruzzo, ci saranno i primi annuvolamenti e le prime piogge che si trasformeranno subito in neve fino a bassa quota, come sul resto del nostro Appennino centrale e meridionale, ove nevicherà successivamente per effetto stau a quote bassissime, sino a raggiungere la bassa collina, tutto ciò dovuto alla massa d’aria gelida, in ingresso dalle aree balcaniche, entro giovedì 6 e venerdì 7 Febbraio. Ne torneremo a parlare più nel dettaglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

Grazie.

rc