Meteo. Settembre si concluderà con un miglioramento. Ad Ottobre il piovoso Autunno ingranerà la marcia?

Meteo. Successivamente al primo assaggio completamente autunnale il mese di Settembre si concluderà all’insegna di un miglioramento del tempo sulla nostra regione Abruzzo e su gran parte della nostra penisola che vedrà un deciso miglioramento con tempo soleggiato grazie al rinforzo di una propaggine di alta pressione di matrice Subtropicale, non appena il vortice di bassa pressione ricolmo d’aria umida e più fredda in quota di origine nord-atlantica si attenuerà ossia nelle giornate di martedì e mercoledì, seppur con ancora il transito di qualche nube o addensamento nuvoloso. Quello che più cade nell’occhio, tuttavia, è l’Anticiclone scandinavo in formazione in questi ultimi giorni che annuncia un Anticiclone delle Azzorre non consenziente ad estendersi verso il meridiano di Greenwich in maniera completa, cosicché il Vortice d’Islanda, il motore delle perturbazioni atlantiche, si abbasserà di latitudine fino a raggiungere le medie latitudini. Per questi motivi, seppur ci sarà una fase soleggiata negli ultimi due giorni di Settembre, ad inizio Ottobre ma anche nel suo proseguire, la depressione meteorologica potrebbe convogliare anche sulla nostra penisola i sistemi perturbati responsabili del maltempo, ossia delle piogge e dei temporali nonché dei bruschi abbassamenti delle temperature che si erano riattestate su valori tipici di fine Estate e inizio Autunno. Ne torneremo a parlare.

