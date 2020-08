Meteo. Sole e nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi. Sarà bel tempo a Ferragosto?

Meteo. Nei bassi strati è presente aria caldo-umida, mentre in quota affluisce ancora aria più fresca proveniente da una depressione meteorologica presente sulla Grecia. Le termiche generate dal riscaldamento diurno sulle cime delle montagne ascendono ulteriormente a causa della calma di vento, trasportando verso l’alto l’aria caldo-umida che si raffredda e condensa, generando cumulonembi. È il mix ideale per lo sviluppo di isolati, ma localmente anche intensi temporali orografici e/o di calore, dotati di correnti ascensionali a tratti anche forti che determinano a loro volta un locale e temporaneo calo della pressione atmosferica. Domani mattina sarà bel tempo, mentre nel pomeriggio, ossia nelle ore più calde del giorno, di nuovo si svilupperanno nubi cumuliformi al ridosso dei rilievi che, solo sporadicamente, potrebbero dare luogo a qualche temporale di calore o isolato acquazzone sui monti. Queste ultime nubi saranno in grado di perdurare fino alle tarde ore serali, accompagnando correnti discensionali capaci di rinfrescare localmente l’aria e di dissolversi nelle ore notturne, quando viene a mancare il calore o l’energia termica necessaria alla vita delle celle temporalesche. A partire da mercoledì le condizioni meteorologiche inizieranno a mantenersi stabili e soleggiate per tutto il corso della giornate fino a questo fine settimana. L’area di bassa pressione sulla Grecia, infatti, si allontanerà permettendo ad un promontorio in quota di matrice Subtropicale di garantire tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto un aumento del caldo, il quale sarà aumentato dalle correnti sud-occidentali che soffieranno dal Nord Africa. Grazie allo stazionare di questa figura di alta pressione in quota, sarà un Ferragosto molto caldo e di bel tempo sull’Italia centrale, meridionale e sulle due Isole Maggiori. Sulle regioni del Nord Italia, invece, le infiltrazioni fresche e instabili in quota di origine nord-atlantica favoriranno instabilità con associati rovesci o temporali.

