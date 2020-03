Meteo. Soleggiato fino a venerdì, rapida perturbazione sabato, poi di nuovo Sole

Meteo. L’area di alta pressione di matrice subtropicale che ci protegge dalle perturbazioni, farà sì che persistano condizioni di tempo stabile/soleggiato e temperature massime molto miti, salvo l’inversione termica che terrà un po’ più basse, le temperature minime della notte e del primo mattino. L’alta pressione cederà momentaneamente nella giornata di sabato, quando saremo attraversati da una debole perturbazione di origine atlantica che darà luogo ad un aumento della nuvolosità, deboli piogge sulla nostra regione Abruzzo, brevi nevicate fino a quote medie sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, richiamando successivamente dell’aria fredda di origine polare da nord-est e, allo stesso tempo, consentendo un progressivo nonché moderato abbassamento delle temperature sia massime che minime. I venti moderatamente freddi settentrionali, si placheranno già da domenica notte. Nelle giornate di lunedì e di martedì, le temperature saranno in rialzo su valori primaverili e le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate per tutto il corso della prossima settimana. Le piogge saranno scarse fino al 20/21 Marzo, proprio all’inizio dell’Equinozio di Primavera che, quest’anno, farà il suo ingresso il 20 Marzo, alle ore 4:49. Dopo questa fase, potrebbe giungere una massa d’aria molto fredda e secca di origine artica, la quale farà abbassare le temperature, specie le minime, favorendo, in questo modo, le forti gelate notturne, dannose per gli alberi fioriti e il restante sistema agricolo.