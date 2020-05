Meteo. Soleggiato nel fine settimana. Temporali al Nord e variabile ad inizio settimana

Meteo. Una propaggine di alta pressione avente una matrice nord-africana sta occupando il bacino del Mediterraneo centrale, consentendo la subsidenza atmosferica e quindi un’evaporazione di quasi tutte le nubi e il richiamo d’aria più calda di origine Subtropicale. Questa zona di alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato fino a tutto il fine settimana, salvo la presenza di velature o cirri, poche nubi innocue e alte che indicano comunque stabilità atmosferica o bel tempo. Tra le giornate di lunedì e di martedì l’alta pressione sarà in ritirata dalla nostra penisola. In questo modo una perturbazione di origine atlantica proveniente dall’Europa occidentale e in particolare dalla Spagna e dalla Francia darà luogo a piogge e temporali sulle regioni settentrionali e centro-settentrionali, con un incremento dell’instabilità e le nubi nembostrati e cumulonembi. Sulle regioni centrali, invece, ci saranno nubi stratocumuli e nembostrati in transito con qualche debole pioggia associata, ma seguita da ampi spazi di cielo sereno e accompagnata da un aumento dei venti sotto forma di raffiche di Libeccio e successivamente di Maestrale. Le condizioni meteo saranno destinate a migliorare e il caldo quasi estivo tornerà a farsi sentire anche la prossima settimana, soprattutto sulle regioni meridionali che saranno interessate da una massa d’aria calda dal Nord Africa.