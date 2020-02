Meteo. Tempo soleggiato e gelate notturne. Verso la metà della prossima settimana, potrebbe arrivare una perturbazione fredda

Meteo. Successivamente al transito di una perturbazione nord-europea, sotto forma di fronte freddo e instabile, che ha attivato correnti d’aria fredda di origine polare sulle nostre regioni del Centro-Sud e poi sul resto dello stivale, un’area di alta pressione facente parte dell’Anticiclone delle Azzorre, sta ripristinando condizioni meteorologiche soleggiate e lo farà per tutto il fine settimana, garantendo un rialzo delle temperature massime su valori quasi miti e un abbassamento delle temperature minime, mediante l’inversione termica nelle valli/pianure e l’escursione termica nelle zone montuose, dando luogo alle gelate notturne. All’inizio della prossima settimana, potrebbe esserci il passaggio di una perturbazione atlantica che porterà piogge e, dopo un breve miglioramento, tra il 12 e il 13 Febbraio, un fronte freddo dal Nord Europa valicherà le Alpi, innescando nevicate su di esse e subito dopo sulle regioni settentrionali, poi si muoverà verso il Centro e il Sud, interessando il settore adriatico. Se così fosse, i nembostrati e i cumulonembi in formazione, scatenerebbero veri e propri rovesci di pioggia a carattere temporalesco misti a neve tonda, i quali muterebbero subito in neve fino a bassa quota sulle zone interne appenniniche, attraverso i venti freddi da nord-ovest e poi da nord-est; essi susseguirebbero il fronte, accompagnando masse d’aria di origine artico-marittima.

Grazie.

rc