Meteo. Una Primavera “molto mite”, ma con dei volti instabili e alcuni anche freddi. L’Estate…

Meteo. Prima siamo noti affermare che la Primavera sia dal punto di vista meteorologico (primo Marzo) che dal punto di vista astronomico (quest’anno il 22 Marzo), sia una stagione che ha volti sia stabili che instabili e poi, in maniera erronea e forse a dir poco “dannosa” per la Meteorologia, non teniamo in considerazione gli eventi atmosferici che si sono verificati attraverso i fatti, anche se i fatti in generale indicano una Primavera siccitosa. In realtà la Primavera 2020 quest’anno ha avuto, la maggior parte delle volte, temperature sopra la media stagionale e assenza di precipitazioni, ma non si può dire che non ci siano stati volti instabili, più freschi e temporaleschi. È da tenere presente soprattutto il Final Warming sul nostro Circolo Polare Artico che è riuscito quasi a prevalere dal punto di vista meteorologico sia per quanto riguarda l’inizio della Primavera astronomica che per la fine della stagione, ossia a fine Maggio e in queste prime settimane di Giugno. E dunque la nostra ipotesi su una Primavera con dei volti instabili si è quasi ampiamente concretizzata. Sia nel mese di Marzo con una fine del mese che, attraverso deboli nevicate a bassa quota e gelate, non ha consentito a molti alberi da frutto di fare i propri frutti, che nel mese di Aprile caratterizzato da fasi di bel tempo e da episodi instabili o temporaleschi soprattutto al Centro-Nord, la Primavera 2020 si è presentata in grado di mostrare la sua fondamentale caratteristica, esattamente come la sta dimostrando da fine Maggio e durante tali prime settimane di Giugno 2020, ancora rientranti nel contesto primaverile astronomico fino al 20 Giugno 2020, quando entrerà il Solstizio d’Estate.

Nell’immagine sottostante: temporale di grandine a Bologna il giorno 29 Aprile 2020.

Fonte immagine soprastante: Centro Meteo Emilia Romagna.





Per quanto riguarda l’Estate le interpretazioni delle ultime emissioni modellistiche ci indicano un’anomalia positiva di precipitazioni sul Mediterraneo che potrebbe rappresentare un andamento di fine Giugno variabile e temporalesco, nonostante un iniziale rialzo delle temperature su valori quasi estivi dopo la metà di Giugno 2020. Anche il corso dell’Estate, nonostante le fasi calde e soleggiate che non dovrebbero mancare, potrebbe presentarsi variabile e con episodi temporaleschi. Data la distanza di tempo, ne torneremo a parlare nei prossimi aggiornamenti.

