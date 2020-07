Meteo. Un’intensa ondata di caldo nord-africano interesserà il Centro-Sud dalla prossima settimana

Meteo. Nel corso del fine settimana un’intensa e rapida perturbazione atlantica attraverserà le regioni settentrionali portando piogge e temporali su di esse, le quali accompagneranno anche colpi di vento. Nel fine settimana le condizioni meteorologiche miglioreranno al Nord e anche sulle regioni del Sud e del Centro Italia, nonostante un po’ di variabilità atmosferica su queste ultime. Dalla settimana che viene le masse d’aria molto calda provenienti dal rovente deserto nord-africano del Sahara innescheranno una forte ondata di caldo di matrice Subtropicale coadiuvata da un promontorio in quota di matrice subtropicale noto come l’Anticiclone nord-africano che si espanderà sull’Europa occidentale e il Mediterraneo. Fatta accezione per le coste ove sarà possibile la brezza marina e farà più caldo di sera e di notte, nelle zone interne durante il pomeriggio si raggiungeranno i 35 gradi centigradi fino a sfiorare i 40 gradi centigradi. Mentre le regioni settentrionali saranno attraversate da aria fresca e instabile in quota guidata dalle perturbazioni atlantiche, responsabile di piogge e temporali localmente anche intensi, merito dell’energia termica in loco. Al Centro-Sud, invece, farà bel tempo e le temperature subiranno un’ulteriore impennata insieme ai tassi di umidità sui versanti costieri, a causa delle masse d’aria calda che, attraversando il mare più caldo della norma, hanno la capacità di acquisire più umidità dal basso.