Meteo. Variabile con la possibilità di rovesci di pioggia. Più Sole a venire, ma con ancora…

Meteo. Nella giornata odierna ci sarà nuovamente la possibilità di infiltrazioni d’aria fresca e instabile di origine atlantica che, in contrasto con il riscaldamento diurno, innescheranno nubi cumulonembi con associati rovesci di pioggia anche a carattere temporalesco e locali raffiche di vento discensionale annesse. Nella giornata di giovedì ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche caratterizzato da tempo soleggiato e un rialzo delle temperature massime, grazie al rinforzo di una propaggine di alta pressione legata all’Anticiclone delle Azzorre. Ci sarà ancora la possibilità di qualche rovescio o temporale isolato nel pomeriggio poiché l’alta pressione sarà vulnerabile all’aria fresca e instabile in quota, è per questo che si genereranno nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. Anche il fine settimana sarà in parte soleggiato e variabile, ma senza fenomeni di rilievo se non qualche isolato rovescio di pioggia. Anche la prossima settimana sarà condizionata da un’alternanza tra nubi e Sole, con anche la probabilità di rovesci o temporali pomeridiani e serali.

Grazie.

rc

Fonte immagine articolo meteo: https://www.google.it/amp/s/www.bergamonews.it/2020/06/08/ancora-piogge-e-rovesci-alternati-a-poche-schiarite/376437/amp/