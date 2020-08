Meteo. Venti freschi e aumento delle temperature a seguire. Tormenta di pioggia a Ferragosto?

Meteo. Le condizioni meteorologiche miglioreranno solo progressivamente poiché, la perturbazione nord-atlantica che, nella giornata di martedì, è scesa dalle regioni del Nord Italia, ha lasciato in eredità un vortice di bassa pressione che sta piegando verso est/sud-est, rimanendo incastonato tra i Balcani e l’Italia meridionale. In questo modo esso mulinerà delle correnti un po’ più fresche che rilegheranno del tempo variabile caratterizzato da un’alternanza tra Sole e nuvole sulla nostra regione Abruzzo e sul restante Centro Italia, con qualche isolato piovasco o breve temporale lungo il settore adriatico meridionale e sul resto del Sud Italia. Da venerdì e nel fine settimana l’Anticiclone delle Azzorre si estenderà su tutta la penisola garantendo tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature massime, facendo evidenziare un caldo moderato. Il caldo sarà intensificato dalla compressione delle masse d’aria in discesa dal versante sopravvento a quello sottovento, perciò ci sarà un ulteriore incremento delle temperature che si attesteranno intorno ai 34/35 gradi centigradi sulle regioni del Centro-Nord e lungo versante tirrenico settentrionale. Sulle regioni centrali e meridionali il clima sarà caldo estivo, ma senza caldo intenso e con una ventilazione un po’ più tesa e frequente, fino al completo esaurimento della depressione meteorologica dalla conclusione del fine settimana. Parleremo di un Ferragosto che si potrebbe prospettare variabile specie al Nord, ma non è detto che non possa esserci un cambio di scenario con una tendenza a tempo stabile e soleggiato, data la distanza temporale a lungo termine. Ne torneremo a parlare.

