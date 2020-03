MILLE MASCHERINE DONATE AL COMUNE DI GIULIANOVA DALLE AZIENDE METALLURGICA ABRUZZESE SPA E MECART

In questo momento di grande emergenza sanitaria nazionale la generosità delle aziende abruzzesi non si fa attendere. Nella giornata di oggi le aziende Metallurgica Abruzzese Spa di Mosciano Sant’Angelo e la Mecart di Zarroli Marco di Tortoreto doneranno 1000 mascherine al Comune di Giulianova.

Su decisione del Sindaco Jwan Costantini, le mascherine verranno distribuite ai volontari della Protezione Civile e Croce Rossa di Giulianova e agli agenti della Polizia Municipale, impegnati 24h su 24 nella gestione dell’emergenza sul territorio comunale; ai volontari dell’associazione giuliese “Il Dono di Maria”, che curano il servizio di consegna domiciliare di alimenti e farmaci e del pagamento delle bollette per le persone anziane; ai lavoratori ed ospiti della Piccola Opera Charitas e ai dipendenti comunali al lavoro per mantenere attivi i servizi essenziali per la comunità come Demografici, Servizi informatici e Centralino.

Su indicazione del primo cittadino un numero considerevole di mascherine, ricevute in dono dalle due virtuose aziende locali, verranno consegnate al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Giulianova, da distribuire direttamente ai pazienti immunodepressi ospiti della struttura sanitaria.

“Ancora una volta il buon cuore delle nostre aziende si è dimostrato tale – dichiara il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini – in questo momento così terribile per l’intera nazione, nella quasi totale irreperibilità di questi dispositivi medici, dobbiamo ringraziare il gesto di grande generosità delle aziende Metallurgica Abruzzese Spa e Mecart di Zarroli Marco. La loro virtuosa donazione ci permetterà di tutelare la salute dei nostri volontari e dei pazienti immunodepressi del reparto oncologico del nostro ospedale, che necessitano di maggiore protezione”.

“Nella situazione di emergenza sanitaria in atto la nostra azienda ha voluto dare il proprio contributo – scrive in una nota la Metallurgica Abruzzese Spa Gruppo Cavatorta – la nostra donazione rappresenta un gesto di stima e solidarietà nei confronti di tutti coloro che combattono in prima linea per contenere al massimo la diffusione del Covid-19”.