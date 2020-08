Avezzano-Il concorso di bellezza Miss Italia torna in città. Lunedì 10 agosto in p.zza della Repubblica davanti al comune alle 21.30 finale provinciale della kermesse della bellezza patrocinata dal comune. A presentare l’evento sarà Luca Di Nicola con la direzione artistica di Gabriele Zarroli ed in collaborazione con la Ferrini Spettacoli di Fabrizio Ferrini. Esclusivista del concorso è l’agenzia Pai di Mimmo Del Moro. Collaboreranno alla realizzazione della serata la coreografa Ivria Montedoro, il fotografo Antonio Oddi e gli assistenti Lino Felli, Giuseppe Vitagliani, Gianni Tirabassi, Carlo Michetti, Augusto D’Amico e Antonio Ranieri. Le radio ufficiali della tappa avezzanese sono Radio Monte Velino e radio Magic. “Siamo felici di ospitare la finale provinciale di Miss Italia in un’estate anomala e difficile – dichiara Mauro Passerotti, Commissario prefettizio – sarà una serata di svago e divertimento che offriamo molto volentieri alla città”.