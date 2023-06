MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER LA GARA PODISTICA “AVEZZANO CITTÀ DELLA CULTURA IN MOVIMENTO”

Oggi è il grande giorno per più di 1000 podisti, provenienti da tante Regioni d’Italia. Firmata l’ordinanza che regolamenta il traffico: limitazioni e divieti di sosta scatteranno dalle ore 17 e 30 e saranno validi fino al termine della manifestazione.

Le modifiche alla viabilità per l’esecuzione della gara podistica ‘clou’ della manifestazione “Avezzano città della cultura in movimento” scatteranno a partire dalle ore 17 e 30 di oggi pomeriggio, 17 giugno, e saranno valide fino al termine delle iniziative. La gara per podisti, in tutto circa 1000 (tra agonisti e non agonisti), interesserà principalmente il centro cittadino. Divieto di transito, quindi, per tutti i veicoli (compresi anche quelli muniti di speciali autorizzazioni) lungo il percorso della competizione, che avrà il suo start da Piazza Risorgimento.

Questa sera, quindi, toccherà a gare podistiche competitive e non competitive prendersi “il palcoscenico” di Avezzano. Le sfide di corsa si svolgeranno lungo un percorso di circa 3,3 chilometri, con partenza e arrivo a Piazza Risorgimento. Il percorso verrà ripetuto dagli atleti più volte, per complessivi 10 km. Ai fini della realizzazione della manifestazione podistica, è stato istituito il divieto di sosta dei veicoli sul lato destro di Via Pagani, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Mons. Domenico Valerii e l’incrocio con Via Mons. Bagnoli, allo scopo di consentire il posteggio esclusivamente agli autobus a servizio della manifestazione e predisposti dall’organizzazione. Entrerà in vigore inoltre il solo divieto di sosta anche sull’altro lato del medesimo tratto di Via Pagani. Gli organizzatori della gara porranno massima attenzione per la tutela dell’incolumità pubblica, nei momenti dell’arrivo e ripartenza degli autobus.

Le vie, invece, interessate dal divieto di transito – che varrà per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni – saranno Via Marconi (nel tratto dall’incrocio con via Corradini all’incrocio con via XXIV Maggio), via XXIV Maggio (dall’incrocio con Via Marconi e fino all’incrocio con Via F.lli Rosselli), Piazza della Repubblica compreso area parcheggio, Via Mazzini; Via Monte Velino (nel tratto dall’incrocio con Via Mazzini all’incrocio con Piazza Matteotti), Piazza Matteotti lato Nord asse centrale, Via Montello (nel tratto dall’incrocio con l’asse centrale di Via Matteotti all’incrocio con via Monte Nero), Piazza Matteotti lato Sud (nel tratto dall’incrocio di Via Montello all’incrocio con Via Garibaldi), via Garibaldi (nel tratto dall’incrocio con Piazza Matteotti all’incrocio con Via Corradini), Via Corradini (nel tratto dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio con Via Veneto), Via Veneto (nel tratto dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Mons. Bagnoli), Via Mons. Bagnoli (nel tratto dall’incrocio con Via Veneto all’incrocio con il Corso della Libertà) e infine Corso della Libertà (nel tratto dall’incrocio con Via Mons. Bagnoli all’incrocio con Via Corradini).

Anche il divieto di sosta istituto con apposita ordinanza varrà, infine, per tutti i veicoli (compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni). Riguarderà le seguenti strade: via Marconi (lato dx direzione Nord-Sud dall’incrocio con via Corradini all’incrocio con via XXIV Maggio), via XXIV Maggio (dall’incrocio con Via Marconi e fino all’incrocio con Via F.lli Rosselli), Piazza della Repubblica compreso area parcheggio, Via Mazzini (in entrambi i lati nel tratto da Piazza della Repubblica a Via Corradini e sul solo lato destro nel tratto da Via Corradini a Via Monte Velino), Via Monte Velino (sul solo lato destro nel tratto dall’incrocio con Via Mazzini all’incrocio con Piazza Matteotti), Piazza Matteotti lato Nord asse centrale sul solo lato destro, dall’incrocio con Via Monte Velino all’incrocio con Via Montello), via Montello sul solo lato destro dall’incrocio con l’asse centrale di Via Matteotti all’incrocio con via Monte Nero), Piazza Matteotti lato Sud sul solo lato destro dall’incrocio di Via Montello all’incrocio con Via Garibaldi, Via Garibaldi sul solo lato destro dall’incrocio con Piazza Matteotti all’incrocio con Via Corradini, Via Corradini sul solo lato destro dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio con Via Veneto, Via Veneto sul solo lato destro dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Mons. Bagnoli, Via Mons. Bagnoli sul solo lato destro dall’incrocio con Via Veneto all’incrocio con il Corso della Libertà e Corso della Libertà sul solo lato destro dall’incrocio con Via Mons. Bagnoli all’incrocio con Via Corradini. Si prega di fare attenzione a non oltrepassare i varchi, per la sicurezza degli atleti.