Vasto. Il treno per Termoli delle 19.05 con arrivo previsto per le 20.20 non è mai arrivato a destinazione. All’altezza di Fossacesia è scattato l’antincendio quando le carrozze sono state invase dal fumo, il capotreno è stato costretto a far scendere i viaggiatori. Disagi e rallentamenti per il traffico ferroviario, ma per il momento non si hanno notizie di persone che hanno avuto bisogno di essere soccorse.

fonte: vastoweb.it