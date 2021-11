Monete digitali: cosa aspettarsi dalle criptovalute dopo la diffusione nel mondo dello sport?

Sta per concludersi un anno straordinario per il mondo delle criptovalute. Nell’arco di questi dodici mesi è successo un po’ di tutto: nonostante la solita volatilità e i tonfi più o meno clamorosi che si sono registrati nel corso del 2021, sono tanti i record che sono stati battuti. Il mercato delle monete digitali ha infranto il muro dei tremila miliardi di dollari di capitalizzazione, il Bitcoin e diverse altcoin hanno superato i loro massimi storici.

Il mondo crypto è ormai una solida realtà: se fino a pochi mesi fa solo chi segue assiduamente le vicende dei mercati finanziari era a conoscenza della sua vastità, oggi praticamente tutti sanno di cosa si tratta. Lo sfruttamento delle sponsorizzazioni di eventi e squadre sportive è stata una delle strategie più comuni tra le società attive in questo settore per farsi conoscere dal grande pubblico; anche se fare previsioni è sempre complicato, gli analisti sono sempre più convinti: futuro fa rima con criptovalute.

Come restare aggiornati sulle novità del mondo crypto

Il mercato delle monete digitali è uno dei grandi protagonisti della nuova ondata di passione degli italiani per il trading online. Chi si avvicina a questa particolare attività sa quanto può essere importante il costante aggiornamento, soprattutto se si intende puntare sulle criptovalute: si tratta di un mercato ancora molto giovane, con un livello di volatilità altissimo e, a volte, molto sensibile alle notizie che arrivano dai vari versanti.

Per conoscere tutte le ultime news sulle monete digitali è possibile collegarsi al profilo twitter del portale Criptovaluta.it, punto di riferimento per quanto riguarda il mondo dei mercati valutati. Tra le pagine del sito, inoltre, è possibile trovare guide, approfondimenti, notizie ed indiscrezioni, oltre che le recensioni delle varie piattaforme di exchange e broker online e le quotazioni in tempo reale delle crypto più importanti.

La crescita del mercato delle criptovalute anche grazie allo sport

Sintomo e volano della crescita del settore delle criptovalute sono anche le sponsorizzazioni che le aziende attive in questo campo hanno siglato con società ed organizzazioni sportive. I tifosi di Inter e Roma fin da questa estate vedono i loro beniamini correre sul campo con marchi legati al mondo crypto stampati sul petto. Ma ci sono anche altre squadre italiane e straniere che hanno siglato partnership di questo tipo.

Da una parte ci sono le società sportive, che hanno urgente necessità di liquidità a causa di più di un anno senza gli introiti garantiti dal pubblico (e da anni di gestione non proprio esemplare), dall’altra ci sono le aziende che lavorano nel mondo delle criptovalute, che hanno già raggiunto un’ottima solidità, ma che vogliono ampliare il loro bacino di utenza. E la scelta delle sponsorizzazioni sportive non è casuale, visto che il profilo di chi utilizza i servizi di scambio di monete digitali corrisponde con quello del tifoso medio (maschio, con età compresa tra i 18 ed i 45 anni).

Il futuro del mercato delle monete digitali

Ovviamente le sinergie nel mondo dello sport sono solo una piccola parte del processo di crescita del mondo crypto: accordi simili, per esempio, sono già stati raggiunti nel campo degli e-sport, altro settore in forte crescita. Ma c’è ottimismo sul futuro delle criptovalute anche per tanti altri fattori. Finalmente governi e banche centrali hanno smesso di fare finta di nulla: c’è già chi sta pensando di adottare il Bitcoin come valute legale.

Bisogna poi considerare la crescita del numero degli investitori istituzionali che decideranno di puntare sulle cryptocurrency, sia come investimento che come strumento di copertura dell’inflazione; da questo punto di vista il lancio del primo ETF ha segnato un punto importante. Infine, non si può trascurare la sempre più diffusione delle monete digitali come strumento di pagamento: in futuro questa opzione è destinata a diventare la normalità.