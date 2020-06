MONTAGNE SENZA BARRIERE AD AIELLI È POSSIBILE

Aielli ormai ci ha abituati a novità di vario genere, questo grazie ad iniziative che il Sindaco Enzo Di Natale, insieme alla sua Amministrazione hanno saputo intraprendere fin dal primo giorno di lavoro per la comunità.

Molti gli obiettivi raggiunti, traguardi che certo neanche i fautori, avrebbero immaginato il successo di critiche e l’interesse mediatico, anche dei media nazionali, che hanno riscosso.

In questi giorni nel paese marsicano, si è celebrata la giornata del FAI, un esplosione di colori, visitatori e allegria che ha letteralmente travolto Aielli. Particolare importanza ha avuto la presenza di un numeroso gruppo di persone disabili che insieme ai loro accompagnatori hanno visitato centimetro per centimetro Aielli, godendo dei suoi murales e dell’osservatorio astronomico “La Torre delle Stelle”.

“Un paese per tutti Aielli, dove tutti possono girare indisturbati e senza vincoli di alcune genere”, hanno scritto sulla pagina facebook “Montagne senza Barriere”.

“Le joëlette di “Montagne senza barriere”, sotto il caldo sole di giugno e con i dovuti accorgimenti legati alla “coda” pandemica, hanno attraversato in lungo e in largo il paese. Muovendo dalla piazza principale, sono giunte alla “Torre delle stelle”, l’importante osservatorio astronomico che sovrasta la cittadina, ammirando i famosi murales di “Borgo Universo”. Gli accompagnatori in divisa “lime”, scortati dal sindaco Enzo Di Natale ed altre guide locali, hanno potuto condividere con tanti amici con disabilità un itinerario culturale assolutamente unico nel suo genere, praticamente una galleria d’arte a cielo aperto.

La giornata si è conclusa all’insegna dello stare bene insieme, mentre gli sguardi continuavano a rincorrere i murales e le menti elaboravano le storie dietro ai colori.

Per la splendida riuscita della manifestazione, si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Aielli: siamo stati accolti con grande calore, riscontrando una convinta condivisione della nostra idea progettuale”.

“É stata un’esperienza che porterò sempre nel cuore”, ha fatto sapere il Sindaco Enzo Di Natale. “Siete un gruppo fantastico, non posso che ribadirlo ovunque. Spero che ci rivedremo presto”.