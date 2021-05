Montascale per sedie a rotelle: caratteristiche e vantaggi del loro utilizzo

Ci sono molte persone, che per vari motivi possono essere costrette a muoversi attraverso l’utilizzo di una sedia a rotelle. E in queste condizioni devono affrontare diverse sfide, la più notevole delle quali è la mobilità limitata. Ad esempio, i corridoi degli edifici pubblici potrebbero essere troppo piccoli per la sedia a rotelle, costituiti da superfici irregolari troppo difficili da attraversare, da diverse scale necessarie per muoversi da un ambiente ad un altro, oltre al fatto che è spesso difficile viaggiare con i mezzi pubblici.

Stessa cosa può essere all’interno della propria abitazione. Infatti, uno dei cambiamenti che si dovrebbe considerare è l’installazione di un montascale per sedie a rotelle. In questo modo, si potrà passare facilmente da un livello all’altro della propria residenza con facilità senza l’aiuto di nessuno. Infatti, un montascale significa anche non dipendere da amici o parenti per spostarti nella propria casa.

Si potrà quindi godere della propria indipendenza e tranquillità, senza ansia da superamento di scale, in quanto per farlo basterà semplicemente premere un pulsante.

Il tutto poi, in totale sicurezza, in quanto si tratta di impianti garantiti e in grado anche di rilevare se durante il percorso ci sono degli ostacoli e quindi per evitare delle collisioni.

Sono dispositivi dotati anche di una batteria di riserva nel caso in cui si verifichi un’interruzione di corrente nell’area, assicurando quindi la funzionalità dell’impianto in ogni situazione.

E sono anche piattaforme versatili, nel senso che possono adattarsi su qualsiasi tipo di scala, anche molto stretta, anche con curve, e possono essere installate su qualsiasi lato della scalinata.

Da considerare anche il fatto che un impianto montascale non è necessariamente limitato all’uso interno. Possono infatti essere tranquillamente installati anche in spazi esterni, in molte case per esempio, ci sono delle scalinate che portano all’ingresso, o per qualsiasi altra necessità. In ogni caso dei professionisti del settore, vedi per esempio i montascale Facoc Due in Toscana, sapranno consigliare la migliore soluzione per la realizzazione di un impianto del genere.

E da non sottovalutare, anche la possibilità di usufruire di contributi per l’acquisto agevolato di tali sistemi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In pratica con un impianto montascale non ci sarà bisogno di abbandonare la propria abitazione, non si dovrà rimanere chiusi in casa, non ci sarà bisogno di assistenza di parenti o amici e si potrà tornare a vivere in tranquillità la propria vita nella propria abitazione.

E se in futuro si ha intenzione di vendere la casa, da considerare che l’installazione di una piattaforma montascale aggiunge valore all’abitazione. Soprattutto per esempio per utenti che cercano proprio sistemazioni per esigenze specifiche come appunto il muoversi con la propria sedia a rotelle, quindi questo può essere visto anche come un utile investimento per il futuro.