Montascale, qual è l’utilità e come scegliere

I montascale sono dispositivi particolarmente utili nel caso di presenza in casa di persone anziane o con disabilità. La funzionalità principale di questi dispositivi si basa sul sollevamento e trasporto di persone che abbiano impossibilità di movimento consentendo quindi il superamento delle note barriere architettoniche.

Grazie ai montascale, che sono noti anche con il nome di servoscala, persone con limitata mobilità possono vivere gli spazi della propria abitazione senza dover essere costretti ad abbandonarla, cosa che spesso e volentieri capita quando la casa nella quale si vive diventa un luogo pieno di impedimenti difficili da superare.

Un montascale può essere installato sia all’interno che all’esterno di un edificio, a seconda delle necessità. Si tratta di strutture fisse, anche se esistono modelli di montascale mobili che necessitano la presenza di una persona in grado di manovrarli.

Tipologie di servoscala

Le tipologie di servoscala presenti oggi sul mercato sono essenzialmente due, a seconda della necessità e dello spazio che si ha a disposizione. Si tratta di

Montascale a poltrona: particolarmente indicato per persone anziane o disabili con una limitata difficoltà motoria. La persona può sedersi sulla poltrona ancorata ad un meccanismo che provvederà a trasportarla al di là della barriera architettonica. Montascale a pedana: ideale per difficoltà di movimento maggiori. La pedana, o piattaforma, è una struttura più ampia e capiente sulla quale può essere posizionata la carrozzina della persona con limitata mobilità.

La scelta dipende sempre dallo stato di limitata mobilità della persona e dallo spazio che si ha a disposizione. In entrambi i casi i servoscala prevedono la presenza di dispositivi facili da utilizzare e con comandi intuitivi; possono essere poi adattati a modelli disparati di scale, sia dritte che curve.

Dove acquistare i montascale

A chi rivolgersi per l’acquisto di montascale? Esistono realità specializzate nella vendita di questi dispositivi, come nel caso di Handicare, che propongono modelli di vario genere per le diverse esigenze. l’acquisto di dispositivi di questo genere prevede tra l’altro la possibilità di usufruire di varie misure di sostegno e gravi fiscali.

L’acquisto di un servoscala può essere anche piuttosto dispendioso soprattutto se per il montaggio e l’installazione si devono portare a termine lavori piuttosto invasivi. La legge, vista anche la tipologia di prodotto ed il pubblico al quale si rivolge, prevede la possibilità di godere di sgravi fiscali in termine di detrazione Irpef oltre che di incentivi per l’acquisto di montascale. Quindi possibilità di sgravare l’acquisto dalle tasse o di godere di contributi a fondo perduto previsti dalle leggi 13 e 104.