MONTE META, DUE ESCURSIONISTI SOCCORSI CON L’ELIAMBULANZA

Pescara. Nel pomeriggio di oggi, due escursionisti sono stati soccorsi a quota 1900 metri sul monte Meta, al confine tra Abruzzo Lazio e Molise. Personale del 118, allertato dal Soccorso Alpino, ha recuperato i due uomini grazie all’ausilio dell’eliambulanza. I due, G. M. 39 anni di Roma e C. D., 28enne nato a Castel di Sangro (L’Aquila) ma residente a Isernia, hanno, per cause non chiare, avuto bisogno di assistenza anche se le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

