MONTE VELINO. I SOCCORRITORI INVITANO A DIFFONDERE SOLO COMUNICAZIONI UFFICIALI

I SOCCORRITORI INVITANO A DIFFONDERE COMUNICAZIONI UFFICIALI PER EVITARE IL DIFFONDERSI DI NOTIZIE ERRONEE

Con una nota del Capo dell’Ufficio Stampa Nazionale del Soccorso Alpino, Walter Milan, si smentiscono le voci circolate attraverso le quali si è parlato di segnali rilevanti registrati da sonar, ecco la nota:

“Smentiamo quanto diffuso erroneamente in questi minuti. Il Sonar non ha restituito segnali rilevanti. Si tratta di falsi positivi. Il Soccorso Alpino raccomanda la massima prudenza nell’avanzare certe ipotesi”.